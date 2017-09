Lavrov plaude a discorso Trump in Assemblea Generale Onu

Il discorso del presidente è stato qualcosa che "non sentivamo da un leader americano da molto tempo", ha detto Lavrov a margine dei lavori al Palazzo di Vetro, spiegando di aver apprezzato in particolare quando Trump ha detto che "gli Usa non vogliono imporre il proprio modo di vivere agli altri".

Inoltre a suo parere le parole del presidente americano sembrano indicare la volontà di risolvere i legami con la Russia dopo il "punto molto basso" raggiunto durante l'amministrazione Obama.