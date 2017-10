Le Temps riceve l'Online Journalism Award

Le Temps ha ricevuto ieri sera a Washington l'Online Journalism Award per l'insieme del suo lavoro nell'ambito del giornalismo digitale. Unico media non americano tra i finalisti, il quotidiano romando ha ottenuto il premio nella categoria "taglia media".

"Sono molto contento che siamo riusciti ad imporci di fronte a grandi testate internazionali. Questo riconoscimento prova che siamo sulla buona strada in termini di strategia digitale", ha dichiarato Gaël Hurlimann, capo redattore di Le Temps online in una nota odierna.

Il quotidiano romando ha battuto in finale nella sua categoria ProPublica e San Antonio Express-News. Nella graduatoria "grandi media" il vincitore è stato il The Globe and Mail, che ha superato in finale il New York Times, si può leggere sul sito della Online News Association, la principale organizzazione mondiale dei giornalisti web che conferisce ogni anno questi premi.

Le Temps figurava già tra i finalisti l'anno scorso, si precisa nel comunicato. Quest'anno il quotidiano ginevrino ha "convinto in particolare per i lavori giornalistici in rete di grande qualità combinando contenuti forti ed elementi multimediali".

La giuria si è inoltre mostrata molto impressionata dalle interazioni tra Le Temps e i suoi lettori. Il quotidiano romando organizza pure sessioni di formazione video grazie ai quali i lettori imparano ad esempio a riconoscere le "fake news".