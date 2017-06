Leader Chiesa Inghilterra, 'insabbiati abusi su bimbi'

Il primate della Chiesa d'Inghilterra, Justin Welby, ha ammesso che sono stati insabbiati gli abusi sessuali su bambini e ragazzi commessi in passato da un vescovo.

La rivelazione 'shock' dell'arcivescovo di Canterbury arriva con la pubblicazione di 'Abuse of Faith', un rapporto indipendente sul caso di Peter Ball, ex vescovo di Lewes condannato a 32 mesi carcere nel 2015 per aver compiuto una serie di molestie.