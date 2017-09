Lega Musulmana, logico dare a donne diritto di guida

È una questione ''logica e di ragionevolezza'' concedere alle donne il diritto alla guida in Arabia Saudita. Lo sostiene il segretario generale della Lega musulmana mondiale ed esponente del Consiglio dei grandi Ulema, Sheikh Mohammed Al-Issa.

A suo avviso il decreto emesso da re Salman rispetta i dettami religiosi.

''Le donne, come tutti gli altri, hanno il diritto di guidare e non è diritto di nessuno negare a un altro un diritto legittimo usando argomenti di un gruppo isolato'', ha detto.

''A questo decreto reale è stato dato il consenso islamico e universale in quanto applica la sharia, che garantisce alle donne i loro diritti in tutti gli ambiti, non solo rispetto alla guida'', ha aggiunto. ''Re Salman ha emesso un decreto senza farlo applicare direttamente, ma dopo un sufficiente periodo che dimostra che tutte le decisioni saranno prese con saggezza'', ha concluso Al-Issa.