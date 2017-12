Legale Fbi assegnato a altri incarichi, Comey lo difende

Baker, molto vicino a James Comey, è finito nell'ultimo anno nel mezzo di una disputa fra varie agenzie governative, inclusa la Nsa, riguardante fughe di notizie su alcune tecniche di sorveglianza.

Nelle ultime ore a difesa di Baker è intervenuto l'ex direttore dell'Fbi James Comey. ''Tristemente siamo arrivati a un punto della nostra storia politica in cui chiunque può essere attaccato per ottenere vantaggi personali. Baker ha servito il paese per 25 anni e merita di meglio. Rappresenta quello che vorremmo da ogni dipendente pubblico''.