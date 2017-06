Leggera crescita prestazioni complementari AVS nel 2016

L'incremento delle uscite è stato lievemente inferiore alla media degli anni successivi al 2008 (3,6 %). Circa il 30% di questi costi è stato assunto dalla Confederazione e il resto dai Cantoni.

Le persone che beneficiavano delle PC all’AVS erano 201'100, ossia 3'700 (1,8 %) in più rispetto alla fine del 2015. La quota dei beneficiari di rendite vecchiaia che necessitavano delle PC ammontava al 12,5%. Negli ultimi anni essa ha registrato un aumento lievissimo.

Le persone che beneficiavano delle PC all'AI erano 113'700, ossia 200 (0,1 %) in meno. La quota dei beneficiari di rendite d'invalidità che hanno ricevuto PC è aumentata di 0,8 punti percentuali, raggiungendo il 46% circa.

Le PC - rileva l'UST - svolgono un ruolo importante per il finanziamento dei soggiorni in istituto, in quanto circa la metà dei residenti vi fa ricorso. A fine anno i beneficiari di PC che vivevano in istituto erano 71 400. Essi hanno ricevuto in media un importo mensile pari a 3300 franchi, ossia oltre il triplo rispetto a quello percepito dai beneficiari di PC che vivevano a casa.

Attualmente il Parlamento sta esaminando una revisione delle PC volta a ridurre il numero dei beneficiari: i pensionati dovrebbero percepire il loro secondo pilastro sotto forma di rendita, ad eccezione dei lavoratori indipendenti. Il sostegno all'alloggio per i meno abbienti dovrebbe venir aumentato e dovrebbero venir corretti gli effetti perversi del sistema, ottenendo un risparmio che il governo quantifica in 300 milioni.