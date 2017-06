Legislative, partito Macron vola nei sondaggi

Vento in poppa per la maggioranza presidenziale di En Marche!: secondo un sondaggio Ipsos-Sopra per Cevipof, alle legislative i francesi daranno una maggioranza netta al partito di Emmanuel Macron, En Marche!, stimata al 31% al primo turno dell'11 giugno.

Al secondo posto, i Republicains - la destra che ha dato 3 uomini chiave al governo - con il 22%. Cala decisamente il Front National, penalizzato dalle incertezze sul programma e dalla pesante sconfitta di Marine Le Pen (18%).

A gauche, crollo per Jean-Luc Melenchon e la sua France Insoumise, che da possibile outsider per il ballottaggio presidenziale finisce all'11,5%, pagando l'atteggiamento dopo il primo turno, quando il leader della gauche radicale non indicò con precisione il voto anti-Le Pen in favore di Macron. I socialisti, alleati con partiti minori di sinistra, arriverebbero invece all'8,5%.