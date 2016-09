Lego: aumentano vendite mattoncini in prima metà anno, +11%

L'utile netto si è invece fermato a 3.489 milioni di corone (468 milioni di euro), rispetto ai 3.553 milioni dell'anno passato (-1,8%)

La vendita dei mattoncini è stata favorita da linee affermate come Lego City e Ninjago e dalla nuova linea Nexo Knights. A livello geografico hanno continuato a "tirare" i pur maturi mercati europei, accanto all'Asia, mentre nella delle Americhe la crescita è stata stazionaria.

Ad aumentare non sono stati solo i bambini che giocano con i Lego. Grazie all'apertura di una fabbrica in Cina e all'ampliamento di un impianto di Messico salgono anche i dipendenti del gruppo: 3.500 persone in più (+24%) con una forza lavoro in tutto il mondo arrivata a 18.500 unità.