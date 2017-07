L'esercito americano raccomanda coltelli Victorinox

Il fabbricante di coltelli Victorinox diventa per la prima volta un fornitore ufficiale dell'esercito americano. L'impresa svittese a conduzione famigliare auspica di far conoscere meglio il marchio negli Stati Uniti.

La Defense Logistics Agency (DLA), un'agenzia del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, ha inserito il coltello militare Victorinox nella sua lista ufficiale, ha indicato oggi all'ats un portavoce dell'impresa confermando un'informazione diffusa dalla Luzerner Zeitung.

I membri dell'esercito americano possono ormai ordinare i coltelli raccomandati dalla DLA, ma non sono obbligati a farlo. "Finanziariamente la collaborazione è limitata ma si tratta di un grande guadagno a livello d'immagine", sottolinea nel giornale Paul Camenzind, responsabile della divisione coltelli militari.

Il coltello con utilizzo multiplo raccomandato assomiglia a quello ricevuto dai soldati dell'esercito svizzero nel loro equipaggiamento personale e che costa circa 50 franchi in commercio. La versione americana differisce solo per la superficie di colore bruno e la scritta US posta sopra.

Victorinox non rivela il numero di ordinazioni effettuate dall'esercito americano da quando è stato inserito nella lista. La quantità è tuttavia ancora irrilevante. "Per esperienza può passare un certo periodo di tempo tra l'inserimento in una lista e un'utilizzazione generalizzata", ha spiegato Camenzind.

L'impresa sta inoltre valutando la possibilità di proporre un coltello nei negozi dell'esercito americano. Il coltello svizzero tradizionale è già disponibile in alcuni negozi dove i militari possono comprare oggetti per la quotidianità a prezzi ridotti.

Le vendite di coltelli militari rappresentano solo una parte molto debole delle vendite di Victorinox. "L'attività civile è nettamente più importante", ha detto Camenzind. L'impresa con sede a Ibach (SZ) auspica tuttavia di aumentare la sua notorietà negli Stati Uniti grazie a questa collaborazione.