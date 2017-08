LGT: primo semestre in netta crescita

Il risultato da operazioni su interesse è progredito dell'11% a 100 milioni di franchi, le operazioni in commissione e da prestazioni di servizi sono avanzate del 20% a 459 milioni, mentre le operazioni di negoziazione hanno operato un balzo del 43% a 149 milioni.

I dati riflettono fra l'altro l'acquisizione in aprile delle attività di gestione patrimoniale della banca olandese ABN AMRO in Asia e Medio Oriente.

A perimetro constante la banca ha registrato afflussi netti di denaro per 9,6 miliardi, contro i 4,4 miliardi dei primi sei mesi del 2016. La banca è fiduciosa di poter proseguire nella crescita anche durante la seconda parte dell'anno.

"Un fattore che ci aiuta ad attirare i clienti è la lunga tradizione della famiglia del principe di passare i beni da una generazione all'altra, cosa che viene molto apprezzata dagli imprenditori asiatici della prima generazione", afferma in un'intervista alla Reuters il CEO dell'istituto, principe Max von und zu Liechtenstein (figlio del principe regnante Hans Adam II e fratello di Alois von und zu Liechtenstein, che gestisce gli affari governativi correnti).

Una fusione con altri istituti del Liechtenstein non è al momento all'ordine del giorno. "In queste cose non bisogna mai dire mai, ma penso che attualmente le altre banche vadano bene e non abbiano interesse", afferma il principe. Con i suoi 181 miliardi di patrimoni amministrati LGT è di gran lunga la più grande banca del paese, seguita dalla Liechtensteinische Landesbank e da VP Bank.

Non si parla nemmeno di un'entrata in borsa. "L'attuale struttura della proprietà ci piace: ci rende inconfondibili", osserva Max von und zu Liechtenstein.