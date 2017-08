Libano: comincia evacuazione membri Isis a confine Siria

È cominciata oggi l'evacuazione da una regione a cavallo del confine tra il Libano e la Siria di centinaia di miliziani dell'Isis e delle loro famiglie, dopo un cessate il fuoco entrato in vigore ieri.

Lo riferisce la televisione Al Manar del movimento sciita libanese Hezbollah, le cui milizie hanno preso parte all'offensiva contro lo Stato islamico sul versante siriano della frontiera.

I jihadisti, ha precisato Al Manar, vengono evacuati attraverso il valico di Drumiet in direzione dell'est della Siria, verso la città di Deyr az Zor. Venticinque feriti sono stati presi in consegna dalla Mezzaluna rossa siriana.

Per una settimana l'esercito libanese sul proprio territorio e quello di Damasco con le milizie Hezbollah su quello siriano hanno condotto un'offensiva contro le forze dell'Isis presenti nell'area dal 2014. Ieri un accordo è stato raggiunto per l'evacuazione dei jihadisti, in cambio della restituzione dei corpi di nove soldati libanesi che erano stati rapiti nel 2014.