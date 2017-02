Libia: al Cairo prove di disgelo tra Serraj ed Haftar

Un incontro tra i due potrebbe segnare una svolta per il destino del Paese nordafricano. Intanto, stamattina a Tripoli si è riunita la commissione congiunta italo-libica che ha il compito di attivare la sala operativa, anch'essa congiunta tra i due Paesi, per il contrasto all'immigrazione clandestina, primo passo concreto dell'accordo firmato il 2 febbraio scorso tra lo stesso Serraj ed il premier Paolo Gentiloni.

Un'eventuale intesa tra Serraj ed Haftar potrebbe portare la Libia sul sentiero della stabilizzazione. Proprio l'Egitto - con la Russia e la Francia - è uno dei principali sponsor dell'ex generale gheddafiano comandante del Libyan national army, che controlla l'Est del Paese. Ed è ormai chiaro a tutti che senza il coinvolgimento di Haftar il Memorandum of Understanding firmato da Gentiloni e Serraj, con l'appoggio della Commissione europea, è destinato a rimanere sulla carta. L'ultima mossa dell'amministrazione Trump, inoltre, la bocciatura della candidatura dell'inviato speciale Onu, il palestinese Salam Fayyad, ha gettato altre ombre sul dossier libico.

L'Italia - primo e finora unico Paese occidentale ad aver riaperto la sede diplomatica a Tripoli - ha spinto molto per incoraggiare il dialogo tra le due parti. "Siamo stati i primi a riconoscere un ruolo al generale Haftar. Su questa strada continuiamo a muoverci", ha detto pochi giorni fa il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. E come segno di buona volontà da parte dei Roma si è affacciata l'ipotesi di aprire una sede diplomatica italiana anche a Tobruk.

Haftar chiede per sè il ruolo di comandante supremo delle forze armate unificate libiche, ma finora da Tripoli hanno sempre risposto negativamente. Un colloquio tra i due al Cairo potrà servire a trovare un punto di mediazione. Media locali hanno parlato di un'iniziativa in questa direzione da parte di Serraj. Il portavoce del premier si è limitato a dire all'ANSA che la presenza di Serraj al Cairo è dovuta ad "incontri importanti" nell'ambito del "processo per trovare stabilità e vie per rompere il ghiaccio della situazione politica in Libia".

Intanto, Italia e Libia continuano a lavorare per avviare un contrasto serio alle partenze di migranti. Le linee della cooperazione sono state messe a punto nel corso della visita un mese fa a Tripoli del ministro dell'Interno, Marco Minniti. Oggi una delegazione italiana composta da uomini dell'intelligence, della Difesa e del ministero dell'Interno hanno incontrato i colleghi libici che hanno illustrato le loro esigenze, in termini di formazione, di motovedette ed altri mezzi da impiegare nel contrasto agli scafisti. L'obiettivo è allestire una sala operativa congiunta che possa coordinare gli interventi in mare da parte dei mezzi libici nelle loro acque territoriali. Proprio pochi giorni fa si è concluso il primo ciclo di addestramento per i primi 89 allievi della Guardia costiera e della Marina libiche.