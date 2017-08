Libia: anche Al Serraj al summit a quattro di Parigi

All'incontro parteciperanno anche il presidente francese Emmanuel Macron, il premier italiano Paolo Gentiloni, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier spagnolo Mariano Rajoy.

Il vertice avrà al centro la stabilizzazione della Libia e la crisi dei migranti. Per la sessione in cui i quattro leader dell'Europa discuteranno della stabilizzazione in Libia e anche dei rapporti Africa-Europa nella crisi dei migranti si è dunque scelto di invitare il capo del governo di Tripoli Al Serraj.

Non ci sarà, invece, il generale Khalifa Haftar, uomo forte di Tobruk, che proprio Macron aveva 'riconosciuto' come tale invitandolo il 25 luglio scorso a Parigi per un vertice che aveva l'ambizione di riconciliare le fazioni in Libia.