Libia: media, Saif al Islam Gheddafi 'liberato da prigione'

Lo scrive l'agenzia Mena citando fonti libiche, secondo le quali "è stato rilasciato dalla brigata dei miliziani Abu Bakr al Siddiq del comando generale delle forze armate libiche", che fanno capo al generale Khalifa Haftar di Tobruk.

Le stesse fonti hanno precisato che il figlio di Mu'ammar Gheddafi è stato "trasferito in una località sconosciuta in Libia" e che il "rilascio è avvenuto in base all'amnistia approvata dal Parlamento di Tobruk".

Non è la prima volta che si diffondono notizie in merito. Il 30 maggio scorso un rappresentante del 'governo' libico dell'est del Paese - citato da Al Arabiya - aveva annunciato la liberazione di Saif, condannato a morte in Libia nel 2015 e su cui pende un mandato internazionale della Corte penale dell'Aja per reati contro l'umanità.