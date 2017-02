Libia: scontri Tripoli, una decina di morti tra le milizie

Un bilancio di "circa dieci miliziani uccisi da entrambe le parti" viene riferito dal sito Libya Observer senza citare fonti, ma aggiungendo che le due milizie si accusano per il "sequestro di combattenti".

Mattia Toaldo, analista senior all'European Council on Foreign Relations (Ecfr), in dichiarazioni all'agenzia di stampa italiana ANSA ha negato che - come invece fatto dalla Mena - possa già parlarsi di uno scontro chiaramente per procura tra Sarraj e Ghwell: "No, direi che è una battaglia per il controllo del territorio tra le milizie 'vicine' a Ghwell e la 'cupola' di milizie formalmente fedele a Serraj ma in realtà fedele a se stessa".