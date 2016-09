Lidl: 20% di sconto per chi fa la spesa dopo le 17 a Winterthur

L'importante riduzione di prezzo è ammessa sostanzialmente su tutto l'assortimento, a parte superalcolici, tabacco e offerte di viaggi, riferisce oggi il Blick online.

Il punto vendita in questione, quello di Winterthur-Töss, si trova nelle immediate vicinanze di un raccordo autostradale sull'A1, dove ogni sera vi sono forti congestionamenti provocati dai pendolari della Svizzera orientale che rientrano dai loro posti di lavoro nella regione d Zurigo.

L'idea di questa azione è nata proprio per via delle code, ha spiegato al portale informativo la portavoce di Lidl Corina Milz. "La nostra soluzione al problema: comprare da Lidl invece di perdere tempo in colonna". Fra lunedì e venerdì il negozio rimane aperto sino alle 20 o alle 21 (il giovedì).

Il Blick non esita a parlare di una "rivoluzione nel commercio al dettaglio". Questo per il fatto che i discounter come Lidl in generale non offrono sconti: lo fanno al massimo in occasione dell'apertura di una filiale. L'annuncio ha quindi il sapore di una sfida lanciata alla concorrenza.

Milz ha detto di non essere in grado di dire se lo stesso approccio sarà esteso anche ad altre succursali in Svizzera. "Visto che è la prima volta che introduciamo un'azione di questo tipo osserveremo come si comporterà la clientela, prima di decidere ulteriori passi".

Secondo il Blick il test sarà seguito con occhi attenti anche da altri operatori del settore, che a loro volta realizzano una parte importante del loro fatturato fra le 17 e le 20.