Listerie nel gorgonzola venduto da Migros e Volg

Non è possibile escludere rischi per la salute, fa sapere l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che raccomanda di non consumare il formaggio in questione, che è stato immediatamente ritirato dal commercio.

Si tratta di confezioni da 200 grammi. Il prodotto può venir riconsegnato e sarà rimborsato. Il richiamo concerne "Gorgonzola Selezione Reale" in tutte le filiali, tranne Zurigo, e "Gorgonzola Piccante Reale" più "Gorgonzola Gran Riserva", entrambi in vendita da Migros Ticino.

Le listerie possono causare problemi di salute. In singoli casi, dopo aver consumato il prodotto possono insorgere sintomi influenzali (febbre, mal di testa, nausea). Alle donne incinte e alle persone con immunodeficienza che presentano i sintomi descritti si raccomanda di consultare un medico.