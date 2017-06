Localsearch sopprime oltre 40 impieghi

Il numero uno in Svizzera nella ricerca di numeri di telefono ridurrà nella misura del 5% il numero di posti nei settori tradizionali, indica l'impresa in un comunicato odierno. La società conta attualmente circa 850 dipendenti, ha precisato all'ats il portavoce Christos Bräunle.

In accordo con i sindacati syndicom e transfair, così come con la commissione del personale, l'impresa ha messo a punto un piano sociale.

L'azienda controllata per il 69% da Swisscom e per il 31% dal gruppo editoriale zurighese Tamedia intende accompagnare le piccole e medie imprese (PMI) nella loro transizione digitale. A questo scopo localsearch potenzierà il portafoglio di prodotti su piattaforme esterne. In futuro con localsearch le PMI potranno aggiornare centralmente la propria presenza digitale su tutte le piattaforme online importanti e sui servizi di navigazione e che offrono mappe. Sono inoltre in programma servizi per le piattaforme dei social media. Nei nuovi ambiti sono già stati creati 80 impieghi.