Lombardia: al via campagna istituzionale referendum autonomia

In Lombardia la campagna istituzionale in vista del referendum consultivo per l'autonomia è iniziata oggi con l'affissione di manifesti per le strade del capoluogo.

I manifesti della Regione guidata da Roberto Maroni sono comparsi in queste ore post-ballottaggi in diverse fermate dei mezzi di pubblici di Milano ma sono destinati a tutto il territorio: si limitano a informare i cittadini della data del 22 ottobre, invitandoli ad approfondire sul sito web della Regione.

Si tratta di una campagna istituzionale per mobilitare all'esercizio del voto, non per sostenere le ragioni politiche del quesito, come aveva già annunciato lo stesso Maroni nelle scorse settimane. Ma è chiaro che il centrodestra in Lombardia guarda con ancora più interesse al 22 ottobre e alle imminenti elezioni regionali dopo l'esito del secondo turno delle comunali.

Fino a ieri infatti tutti i 12 i capoluoghi lombardi erano guidati da Amministrazioni del Pd: il centrodestra ha rotto il monopolio del centrosinistra strappandone tre, Como, Monza e Lodi.