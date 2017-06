Londra: allarme sindaco, crimini d'odio razzista in forte aumento

I crimini d'odio a sfondo razzista sono in rapido aumento a Londra dopo l'attacco terroristico di sabato sera. A lanciare l'allarme è stato il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, che ha ribadito la "tolleranza zero" per questi reati.