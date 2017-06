Londra: appello polizia per foto e video scena attacco

L'unità antiterrorismo della polizia britannica lancia via Twitter un appello: "chiunque abbia immagini o filmati dell'incidente a #LondonBridge e #BoroughMarket per favore aiuti la polizia inviandoli a ukpoliceimageappeal.co.uk".

In un comunicato diffuso sempre via Twitter il National Police Chief's Council precisa che personale specializzato esaminerà tutto il materiale in arrivo al più presto possibile, ma "considerato la grande quantità di immagini che prevediamo di ricevere, potremmo non essere in grado di rispondere ad ognuno. In ogni caso, apprezziamo le immagini che ci invierete".