Londra: Burkhalter invia messaggio solidarietà

In un sms inviato al ministro degli esteri britannico Boris Johnson, Burkhalter esprime la "solidarietà della Svizzera". "Dobbiamo proseguire negli sforzi per combattere le radici della violenza e per prevenirla", scrive il capo del dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Il DFAE ha peraltro indicato di non avere informazioni concernenti eventuali vittime svizzere.