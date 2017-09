Londra: esplosione, 18 persone in ospedale, nessuna è grave

Sono in tutto 18 le persone ferite nell'attentato alla metro di Londra che sono state trasportate in ospedale. Ne dà notizia il servizio di ambulanze nella capitale britannica. Nessuna versa in gravi condizioni.

Molti dei feriti sono stati "ustionati da una fiammata", ha detto il vice commissario Mark Rowley, responsabile per l'antiterrorismo, in una breve conferenza stampa davanti a Scotland Yard, confermando che l'esplosione alla stazione della metro di Parsons Green è stata causata da "un ordigno artigianale". Rispondendo ad una domanda Rowley non ha voluto dire se ci sono stati arresti, parlando di "inchiesta in corso".

Intanto dalle prime indagini è emerso che l'ordigno artigianale non è completamente esploso. Questo spiegherebbe i danni limitati, secondo Scotland Yard che ha reso noto in un tweet che quanto è successo oggi a Londra "'è stato dichiarato un episodio di terrorismo'.

"Il Comando dell'antiterrorismo della polizia metropolitana sta indagando dopo che il caso alla stazione di ParsonsGreen è stato dichiarato un atto terroristico", ha scritto Scotland Yard nel suo profilo Twitter.

La premier britannica Theresa May è tenuta costantemente informata su quanto accaduto e ha convocato per le 11 locali, le 12 in Svizzera, una riunione d'emergenza del Cobra, il comitato di crisi del governo britannico.