Londra: esplosione, 22 feriti, nessuno grave

Almeno 22 persone sono rimaste ferite questa mattina per l'esplosione di un ordigno artigianale nella metropolitana di Londra, alla stazione di Parsons Green. Un attacco che Scotland Yard ha ufficialmente classificato come "terroristico".

Secondo quanto ha reso noto il servizio di ambulanze della capitale britannica aggiornando un precedente bilancio, i feriti sono stati ricoverati in ospedale e nessuno di essi versa in gravi condizioni.

Molti sono stati "ustionati da una fiammata", ha detto il vice commissario Mark Rowley, responsabile per l'antiterrorismo, in una breve conferenza stampa davanti a Scotland Yard. Rispondendo ad una domanda Rowley non ha voluto dire se ci sono stati arresti, parlando di "inchiesta in corso".

Intanto dalle prime indagini è emerso che l'ordigno artigianale non è completamente esploso. Questo spiegherebbe i danni limitati, secondo Scotland Yard, che ha reso noto in un tweet che quanto è successo oggi a Londra "'è stato dichiarato un episodio di terrorismo'.

L'ordigno, collegato ad alcune lucette di natale e una batteria, era nascosto in un secchio di plastica trasportato in una grossa busta colorata.

Dopo l'esplosione, avvenuta nell'ora di punta, poco prima delle 8:30, si è rapidamente diffuso il panico tra i passeggeri della metro. I testimoni hanno riferito che il vagone della metro dove è avvenuta l'esplosione è stato invaso da "una palla di fuoco".

La gente terrorizzata ha iniziato a fuggire. "Sono stata investita da una massa di persone che si precipitavano fuori dal treno", ha raccontato Roberta Amuso che si trovava nella stazione al momento dell'esplosione.

La premier Theresa May ha convocato alle 11 locali una riunione d'emergenza del Cobra, il comitato di crisi del governo britannico.

Rapidamente, la polizia è scesa in forze nelle strade della zona Fulham, attorno all'area in cui si trova la stazione della metro Parsons Green, istituendo anche numerosi posti di blocco. L'accesso al quartiere è difficoltoso e la linea della metropolitana interessata, la District, caratterizzata dal colore verde, resta interrotta.

"Crediamo che ci sia una seconda bomba, c'è un uomo con dei coltelli in fuga", ha detto al Daily Mail un poliziotto sul luogo dell'attentato, ma Scotland Yard non ha confermato che ci sia un uomo in fuga, né che sul luogo sia stato trovato un secondo ordigno esplosivo. In ogni caso, la presenza di agenti di polizia sui trasporti pubblici di Londra è stata sensibilmente rafforzata, come ha annunciato il capo dell'anti-terrorismo di Scotland Yard, Mark Rowley.