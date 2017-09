Londra: esplosione, Scotland Yard, 'è terrorismo', 20 feriti

L'esplosione di questa mattina su un treno della metropolitana a Londra 'è stato dichiarato un episodio di terrorismo'. Lo rende noto in un Tweet Scotland Yard.

"Il Comando dell'antiterrorismo della polizia metropolitana sta indagando dopo che il caso alla stazione di ParsonsGreen è stato dichiarato un atto terroristico", ha scritto Scotland Yard nel suo profilo Twitter.

Intanto, secondo quanto scrive il tabloid Daily Mail le persone ferite dall'esplosione della bomba sarebbero almeno 20.

L'ordigno, costruito in modo artigianale, ha prodotto danni limitati sulla carrozza della Tube dalle fotografie che vengono diffuse in cui si vede una busta di plastica con all'interno un contenitore bianco e ancora qualche fiamma alla sua sommità.

La premier britannica Theresa May è tenuta costantemente informata su quanto accaduto e ha convocato per le 11 locali, le 12 in Svizzera, una riunione d'emergenza del Cobra, il comitato di crisi del governo britannico.