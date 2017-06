Londra: media, Osborne è un disoccupato con problemi mentali

Viene così ricostruito il profilo dell'uomo che avrebbe maturato il suo odio per i musulmani di recente, dopo l'attacco islamista a London Bridge.

Era arrivato anche ad offendere il figlio 12enne del suo vicino di casa di origine asiatiche e la notte prima dell'attacco era stato buttato fuori da un pub per una discussione degenerata sugli immigrati.

La sua famiglia afferma che non è un terrorista e si dice sotto shock per quanto è accaduto. A parlare è stata la madre 72enne Christine, secondo cui Osborne è solo "un uomo con problemi". Mentre la sorella Nicola afferma che il fratello non ha alcuna affiliazione politica: "Conosce a malapena il nome del primo ministro, non l'ho mai sentito parlare contro i musulmani o dire qualcosa di razzista".