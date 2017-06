Londra: polizia, sale a sette il numero delle vittime

La comandante della Met Police ha affermato che sono 48 i feriti nell'attacco. Come già detto in precedenza si ritiene che ci fossero solo tre attentatori nell'azioni terroristica, che sono stati uccisi dalle forze dell'ordine.

Sono in corso le indagini per individuare eventuali complici che li abbiano aiutati nella preparazione dell'assalto. Dick ha ringraziato i londinesi per il loro "coraggio straordinario" mostrato la notte scorsa e ha affermato che gli agenti di Scotland Yard sono impegnati al massimo per garantire la sicurezza della capitale.