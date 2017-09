Londra: settimo arresto per attentato, 4 restano in cella

Il giovane è accusato di violazioni del Terrorism Act, la legge sul terrorismo, ed è stato trasferito in una struttura di detenzione nella zona sud di Londra, riferiscono fonti investigative.

Si tratta del settimo arresto in totale, per la maggior parte eseguiti fra Londra e il Galles. Tre dei sospetti sono stati in seguito scarcerati per mancanza di indizi sufficienti. Mentre restano in carcere, oltre al ventenne appena arrestato, il 18enne rifugiato d'origine irachena Ahmed Hassan, indicato come colui che materialmente collocò sul vagone della District Line il "secchio esplosivo" (un ordigno rudimentale assemblato con un timer e altre componenti comprate a quanto pare tramite Amazon), nonché un altro giovane e un adulto considerati alla stregua di complici o fiancheggiatori.