Londra: studio, oggi si muore meno per terrorismo in Gb

In realtà, i dati del Global Terrorism Database dimostrano che il terrorismo nel Regno Unito uccide meno persone oggi rispetto al passato.

Dal 2000 al 2015 sono morte 90 persone in attacchi terroristici, con una media di 5,6 vittime l'anno. Dal 1970 al 2000, ne sono morte ben 3000, una media di 110 l'anno. Molte di queste persone sono morte in attentati dell'Ira e l'Irlanda del Nord è il luogo che ha avuto più vittime del terrorismo.

Attualmente nel Regno Unito ci sono 3000 persone considerate potenziali minacce terroristiche e altre 20'000 considerate un "rischio residuale". A questi numeri si devono aggiungere quelli delle forze in campo per fronteggiare il pericolo. Solo 126'000 agenti in Inghilterra e Galles, 20'000 in meno rispetto a prima che Theresa May diventasse ministro degli Interni. Ci vuole un team di almeno 60 persone per sorvegliare un sospetto 24 ore su 24. Per tenere sotto controllo tutti gli estremisti islamici in Gran Bretagna ci vorrebbero 180'000 persone, più di tutta la polizia e l'ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito MI5 insieme.