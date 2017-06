Londra: terroristi volevano un camion più grande

La transazione per il pagamento non andò in porto e alla fine i tre optarono per il furgone Renault con cui hanno investito i passanti.

È quanto riferisce la polizia, secondo i media britannici, fornendo altri dettagli sull'attacco di sabato scorso in cui otto persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite.