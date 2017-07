L'Onu adotta il primo trattato che bandisce armi nucleari

Il trattato è stato approvato da 122 Paesi, ma le potenze nucleari come gli Stati Uniti hanno boicottato i negoziati, definendo gli obiettivi ingenui e irraggiungibili, soprattutto in un momento in cui la Corea del Nord vuole lanciare missili nucleari contro i nemici.