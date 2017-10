Losanna: vandalismo in area musulmana cimitero

Nel pomeriggio di oggi, una dozzina di persone osservava la desolante scena, ha constatato l'ats sul posto in seguito alla pubblicazione di un articolo di "24 Heures". Fra le frasi comparse, che contenevano errori ortografici, c'erano: "musulmani fuori dalla Svizzera" e "No alla mafia municipale corrotta. No ai cimiteri comunitaristi".

Contattata, la polizia cittadina ha indicato di essere stata avvertita a inizio pomeriggio. Il portavoce Jean-Philippe Pittet ha affermato che indagini sono in corso. Secondo "24 Heures", i fatti sono presumibilmente avvenuti nella notte.