Louvre: procuratore, assalitore "molto determinato"

Lo ha detto il procuratore Francois Molins in una conferenza stampa.

Abdallah, questo il presunto nome dell'aggressore, egiziano di 29 anni, "indossava una t-shirt nera con il disegno di un teschio" ed è crollato a terra "soltanto dopo il 3/o o 4/o sparo al basso addome" da parte di uno dei militari.

L'attentatore - arrivato da Dubai il 26 gennaio scorso - aveva acquistato "i due machete in un'armeria vicino alla Bastiglia il 28 gennaio, pagandoli in contanti, 680 euro". Lo ha detto il procuratore Francois Molins, in una conferenza stampa, precisando che nel residence dell'uomo "è stata ritrovata la fattura".

Abdallah E-H., questo il nome dell'attentatore, aveva chiesto negli Emirati arabi il visto per Parigi a novembre, era arrivato il 26 gennaio con volo da Dubai e il giorno dopo aveva noleggiato un'auto, ritrovata poco lontano dal residence in cui alloggiava, e per il quale aveva pagato 1.700 euro.

Sul suo passaporto, ritrovato nel residence, ci sono i visti per l'Arabia Saudita e la Turchia, risalenti al 2015 e il 2016. Trovato anche il permesso di soggiorno negli Emirati arabi, dove lavorava.