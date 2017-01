LU: 7 feriti per tamponamento a catena sulla A2

Sette persone sono rimaste ferite in un tamponamento a catena avvenuto stamani vero le 7.15 sulla A2, all'uscita della galleria di Eich, nel canton Lucerna. L'autostrada è stata chiusa al traffico per quattro ore in direzione nord.

I feriti sono stati ricoverati in ospedale. La polizia non è in grado per il momento di fornire dettagli sulla gravità del loro stato.

I veicoli coinvolti sono dieci, nove auto e un camion. Le persone coinvolte sono riuscite ad uscire da sole dalle carcasse delle auto.

La galleria è stata chiusa fino verso le 11. La polizia consigliava agli automobilisti diretti a Basilea di deviare via Zurigo.