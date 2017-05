LU: camion piomba su terrazza ristorante, no feriti

Un camionista ha perso il controllo del suo automezzo stamane a Ballwil, nel canton Lucerna, ed è finito sulla terrazza di un ristorante, per fortuna senza gravi conseguenze: non ci sono feriti, anche se i danni sono "ingenti".

L'incidente è avvenuto verso le 08.30, riferisce in una nota la polizia. Per ragioni ancora da chiarire l'autoarticolato è entrato direttamente da una rotatoria sulla terrazza del ristorante Rosegg, di cui ha anche in parte sfondato la facciata.