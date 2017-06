LU: capi polizia cantonale prosciolti per suicidio donna

Ai capi della polizia cantonale e giudiziaria lucernesi non si può imputare alcuna colpa per il suicidio di una pensionata instabile psichicamente avvenuto nel marzo del 2016 a Malters durante un'operazione antidroga.

Il Tribunale distrettuale di Kriens li ha prosciolti dall'imputazione di omicidio colposo.

L'accusa rimproverava loro di non aver studiato altre soluzioni prima di aver dato l'ordine di entrare con la forza nella casa dove la 65enne di nazionalità svizzera si era barricata per impedire che la polizia sequestrasse la piantagione indoor di cannabis del figlio. Per i due responsabili di polizia - il comandante della cantonale Adi Achermann e il capo della giudiziaria Daniel Bussmann - il procuratore straordinario argoviese Christoph Rüedi aveva chiesto una pena pecuniaria con la condizionale di 240 aliquote giornaliere e una multa di 1000 franchi a testa.

I fatti risalgono all'8 e 9 marzo 2016. La polizia intendeva perquisire l'appartamento del figlio della donna a Malters, una decina di chilometri a ovest di Lucerna, perché sospettava che l'uomo vi avesse allestito una piantagione di canapa. La madre aveva minacciato gli agenti con una pistola e aveva anche sparato dei colpi in aria.

La polizia era allora intervenuta in forze, aveva fatto sgomberare gli altri appartamenti attigui e specialisti avevano trattato con la donna, anche di notte. Poi, la mattina del secondo giorno, dopo 19 ore, polizia e procura avevano mandato all'assalto un'unità speciale, che infine aveva trovato il cadavere della pensionata, suicidatasi nella stanza da bagno con una pistolettata alla testa.