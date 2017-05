LU: fermato a 146 km/h sul limite di 80, auto sequestrata

Il pirata della strada è stato arrestato, comunica in una nota odierna la polizia cantonale. Il 43enne è incappato in un controllo della velocità mentre stava viaggiando da Eschenbach in direzione di Waldibrücke (LU). Il veicolo è stato sequestrato.