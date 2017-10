LU: tamponamento a Emmenbrücke, ferite 5 persone

Un'inchiesta è in corso per stabilire la dinamica dell'incidente, indica in una nota odierna la polizia cantonale lucernese.

Quattro feriti, incluso il bambino, sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale, mentre una persona ha voluto affidarsi autonomamente alle cure sanitarie.

I danni ammontano a circa 35'000 franchi, si legge nel comunicato. A causa dell'incidente e del traffico mattutino si è creata una lunga colonna di veicoli sull'autostrada.