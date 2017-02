LU: uomo gravemente ferito, non chiaro se violenza o incidente

In una nota diramata oggi, la Procura indica che si tratta di un 23enne del Kazakistan e che ancora non è chiaro se l'uomo sia stato vittima di violenza o di un incidente. Lui dice di non ricordare.

Il kazako è stato trovato verso le 3.30 del mattino rannicchiato sulla panchina lungo la Pilatusstrasse, una strada nei pressi della stazione centrale. Secondo un portavoce della Procura, un esame medico ha rilevato una doppia frattura mascellare e altre ferite al viso. Il 23enne è tuttora in cura in ospedale. La polizia cerca eventuali testimoni.