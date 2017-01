L'UDC: il 2017 capitale per l'indipendenza

Per l'UDC, l'anno 2017 sarà capitale per l'indipendenza della Svizzera. Aprendo i lavori dell'Assemblea nazionale dei delegati a Le Châble, in Vallese, il suo presidente Albert Rösti ha criticato un eventuale accordo quadro con l'Unione europea.