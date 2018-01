Lufthansa: bolletta carburante in rialzo a 5,9 mld in 2018

Bolletta per il carburante più alta e costi unitari in calo: queste le previsioni di Lufthansa per il suo 2018.

La compagnia tedesca stima che i costi per il kerosene saliranno a 5,9 miliardi di euro quest'anno, 700 milioni in più rispetto all'anno scorso a causa del rialzo del petrolio, mentre i costi unitari sono visti in calo dell'1-2%. Lufthansa ha illustrato questi dati durante una presentazione online preparata per il 'Commerzbank German Investment Seminar' a New York.

Inoltre, ha spiegato la compagnia, la capacità passeggeri aumenterà del 7% più un altro 5% a causa del fallimento di Air Berlin per un totale del 12%.

La settimana prossima Lufthansa diffonderà i dati sul traffico del 2017 mentre a metà marzo sarà la volta del rapporto annuale.