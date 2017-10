Da Lufthansa offerta per Alitalia

Lo si legge in un comunicato della compagnia tedesca a poche ore dallo scadere dei termini per le offerte vincolanti per l'azienda italiana.

"Lufthansa - si legge nella nota - ha ritenuto di non fare un'offerta per l'intera compagnia ma ha manifestato l'interesse solo per alcune parti" del traffico globale della compagnia e per l'attività point-to-point domestica ed europea.

L'offerta di Lufthansa, si legge nel comunicato, "comprende una proposta per una nuova struttura di Alitalia con modello di business focalizzato ("Nuova Alitalia"), che potrebbe dare origine a prospettive economiche nel lungo termine".

I commissari straordinari, evidenzia ancora Lufthansa, hanno accettato di mantenere la "riservatezza" sui dettagli dell'offerta.