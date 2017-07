Lunghe code nel week end al San Gottardo

Traffico molto intenso sulle strade svizzere in concomitanza con l'inizio delle vacanze scolastiche nel canton Zurigo e in alcune regioni di Germania e Olanda.

Tra venerdì e sabato si è cosi formata sulla A2 al portale nord del San Gottardo una lunga coda per 24 ore di seguito: venerdì il serpentone di auto misurava 10 chilometri, per poi scendere a 3 in serata, allungarsi nuovamente durante la notte e raggiungere una lunghezza massima di 13 chilometri nelle prime ore di sabato. Solo alle 19.00 il traffico è tornato fluido. Code, molto più corte, si sono formate anche in direzione nord.