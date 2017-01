M5S: Grillo dice addio a Nigel Farage

Alla votazione, si legge sul blog, "hanno partecipato 40.654 iscritti certificati. Ha votato per il passaggio all'Alde il 78,5% dei votanti pari a 31.914 iscritti, 6.444 hanno votato per la permanenza nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta (Efdd) e 2.296 per confluire nei non iscritti", ovvero nel gruppo Misto.

Grillo dà così l'addio a Nigel Farage, leader dell'Ukip e alleato del Movimento 5 Stelle (M5S) nel Parlamento europeo. "Le nostre strade si sono divise" dice Grillo dal blog dove sottolinea la decisione del M5S di andare in un nuovo gruppo politico nel Parlamento europeo da dove "poter affrontare con più concentrazione le prossime sfide".

Non si è fatta attendere la reazione di Farage: "I 5 stelle si sono uniti all'establishment dell'Unione europea", ha detto. "Beppe Grillo - ha aggiunto - si unirà ora all'establishment eurofanatico dell'Alde, che supporta il Trattato transatlantico Ttip, l'immigrazione di massa e l'esercito europeo, ma si oppone alla democrazia diretta".