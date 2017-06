Macolin: studio architettura di Friburgo realizzerà nuova palestra

Uno studio di architettura di Friburgo si è aggiudicato il concorso per la costruzione di una nuova palestra sul sito del Centro nazionale dello sport di Macolin (BE). Lo ha reso noto stasera l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Alla gara di appalti, indetta nel dicembre 2016, hanno partecipato 61 gruppi di pianificatori generali. Al primo posto si è classificato il progetto denominato "Wunderbaum" dello studio Aeby Aumann Emery Architectes di Friburgo.

Il nuovo edificio del progetto vincitore si inserisce armoniosamente nella radura e ha convinto sia dal punto di vista operativo e funzionale che da quello economico, precisa l'UFCL.

Per rispondere al crescente fabbisogno nel settore della formazione, sul sito di Macolin verrà costruito un nuovo padiglione costituito da una palestra tripla e da un'altra per la lotta svizzera. Il costo stimato dalla Confederazione per la loro realizzazione è di 20 milioni di franchi.

I risultati del concorso saranno presentati dal 30 giugno all'11 luglio nel foyer dell'edificio principale della Scuola universitaria a Macolin.