Macron propone partenariato Turchia-Ue invece di adesione

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della conferenza stampa congiunta a Parigi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha proposto un "partenariato" tra la Turchia e l'Ue, in mancanza di un'adesione.

L'obiettivo è "assicurare l'ancoraggio" del Paese e dei suoi cittadini all'Europa. Una posizione molto simile a quella assunta dalla Francia ai tempi della presidenza di Nicolas Sarkozy.

"Bisogna vedere se non possiamo ripensare questa relazione (tra Ue e Turchia, ndr) non nel quadro del processo di integrazione ma forse di una cooperazione, di un partenariato con la finalità (...) di garantire l'ancoraggio della Turchia e del popolo turco nell'Europa e di fare che il suo avvenire si costruisca guardando all'Europa e con l'Europa". Il leader francese ha riconosciuto che il processo di integrazione della Turchia non registra più "alcun progresso".

"È evidente - ha aggiunto Macron esprimendosi al fianco di Erdogan all'Eliseo - che dobbiamo uscire dall'ipocrisia su una progressione" attualmente "impossibile". "L'Ue non ha sempre fatto bene con la Turchia, perché ha lasciato credere che certe cose erano possibili quando invece non lo erano", ha concluso il leader di Parigi.