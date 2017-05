Macron riceverà Putin il 29 maggio a Versailles

I conflitti in Siria e Ucraina, la lotta al terrorismo e le relazioni bilaterali tra Russia e Francia saranno al centro dell'incontro, indica dal canto suo il Cremlino.

"Si prevede che l'attuale stato delle relazioni politiche, commerciali, economiche, culturali e umanitarie tra Russia e Francia sia discusso nei colloqui ad alto livello", fa sapere Mosca, aggiungendo che "inoltre ci sarà uno scambio di vedute sulle questioni urgenti globali e regionali, in modo particolare sul coordinamento degli sforzi per combattere il terrorismo e per risolvere le crisi siriana e ucraina".