Macron: stop tassa sulla casa per tutti dal 2020

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi, firmando la legge finanziaria 2018, di avere in programma "per il 2020 una riforma approfondita che permetterà di abolire" la tassa sulla casa "per la totalità" dei francesi.

Il bilancio 2018 prevede la soppressione della tassa sulla casa per l'80% delle famiglie, che avverrà in tre tranche: "un primo terzo già l'anno prossimo" per arrivare all'abolizione della tassa per tutti nel 2020.