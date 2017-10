Magnate Ny scrive a governatori, impeachment per Trump

Con queste motivazioni il magnate della finanza di New York, Tom Steyer, in una lettera indirizzata ai governatori dei 50 Stati nonché a duemila sindaci delle città degli Stati Uniti, ha chiesto che si prenda posizione per l'impeachment del presidente.

Secondo quanto scrive The Hill, Steyer, grande donatore dei Democratici e anche tra i consiglieri per l'ambiente dell'ex presidente Barack Obama, aveva già scritto precedentemente ai deputati democratici chiedendo loro di sostenere l'impeachment in caso di vittoria alle elezione di metà mandato dell'anno prossimo.

"È imperativo - si legge nella lettera - che ogni governatore e ogni sindaco del paese renda chiara la propria posizione. Vi chiedo di rendere pubblica la vostra posizione sull'impeachment di Donald Trump e di sollecitare i vostri rappresentanti federali a rimuoverlo dalla carica immediatamente".

Ancora secondo The Hill, non è escluso che il miliardario, convinto ambientalista, si candidi per un seggio da Senatore in California.