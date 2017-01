Malaria: ok primo test vaccino con parassita Ogm

Il vaccino, spiegano gli esperti del Centre for Infectious Diseases di Seattle, è sicuro per l'uomo e dà una robusta risposta immunitaria, condizione necessaria per l'efficacia.

I ricercatori hanno modificato geneticamente il Plasmodium falciparum, il parassita responsabile della malaria, eliminando i tre geni che ne permettono l'ingresso nel fegato, in modo tale da impedire che potesse completare il proprio ciclo di vita dando luogo alla malattia.

È stato poi inoculato in dieci volontari, senza provocare la malattia in nessuno dei soggetti e senza effetti collaterali. Gli anticorpi generati nei volontari sono stati poi iniettati in alcuni topi, che sono risultati immuni al parassita normale. "Questo dimostra che il vaccino è completamente attenuato nell'uomo - scrivono gli autori - e anche che basta una singola somministrazione per generare una forte risposta contro il parassita".

Attualmente c'è un solo vaccino per la malaria che è in fase avanzata di sperimentazione, chiamato 'Rts,s', di cui nel corso dell'anno si terranno dei test su grande scala in Africa, ma la protezione che ne deriva, anche se buona, non è considerata sufficiente per debellare la malattia.